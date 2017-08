News, Serie TV, Trailer, TV

Netflix ha diffuso sui propri canali social il primo teaser trailer di Wormwood, una serie in sei parti che sarà diffuso ufficialmente sulla piattaforma di streaming il 15 dicembre 2017.

Wormwood è una miniserie a metà tra il documentario e la fiction che racconta la storia della misteriosa morte dello scienziato dell’esercito americano Frank Olson, interpretato da Peter Sarsgaard, e degli incessanti sforzi di suo figlio per portare a galla la verità.

La regia sarà firmata da Errol Morris, vincitore dell’Oscar al miglior documentario nel 2004 per The Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara, mentre la sceneggiatura porterà la firma di Molly Rokosz e Steven Hathaway, già collaboratori di Morris.

Sinossi: Lo scienziato dell’esercito americano Frank Olson morì precipitando dal 13° piano di un albergo nel 1953. Il figlio fece di tutto per dimostrare come la morte del padre non fu un suicidio ma un omicidio organizzato dalla CIA. Olson, eminente biologo, aveva lavorato in un laboratorio dell’esercito, dove era venuto a conoscenze di esperimenti sugli effetti dell’Lsd, effettuati usando ignari cittadini come cavie.

La serie tv Wormwood verrà presentata in anteprima assieme a Suburra, alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, in programma tra il 30 agosto e il 9 settembre 2017.