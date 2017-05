News

Wonder Woman, il film diretto da Patty Jenkins che racconterà le origini della famosa Amazzone interpretata da Gal Gadot, arriverà sui nostri schermi a il prossimo 1 giugno. Ecco a voi un nuovo poster che mostra l'affascinante guerriera, in un look che ricorda molto quello dei fumetti originali.

Nel cast, oltre a Gal Gadot, ci sono Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui.

Sinossi: Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.