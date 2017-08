News

Dopo gli oltre 400 milioni di dollari di incasso al box office, era naturale che Warner Bros desse il via libera al sequel di Wonder Woman. L'annuncio è stato dato al Comic-Con. A dirigere la pellicola, che sarà nelle sale a dicembre 2019, ci sarà nuovamente Patty Jenkins, già dietro la macchina da presa del primo capitolo. Non si sa ancora nulla riguardo al cast o alla trama. Nel frattempo Gal Gadot tornerà a vestire i panni della principessa delle Amazzoni in Justice League (nelle sale dal 17 novembre).