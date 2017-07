Nuova immagine di Justin Timberlake e Kate Winslet protagonisti nel nuovo film di Woody Allen che si intitola Wonder Wheel e uscirà in Italia distribuito da Lucky Red.

Wonder Wheel è il nome della famosa ruota che fa parte dello skyline di Coney Island, che è stato anche lo sfondo della storia di Io e Annie. questo sarà ambientato negli anni cinquantae vede tra i protagonisti Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple

Della trama non si sa nulla a parte location e il periodo in cui si svolge questo è tutto quello che ha raccontato il regista. “Questo film è ambientato negli anni ’50 e abbiamo ricreato il Parachute Jump. Anche le spiagge soleggiate”, ha raccontato. “Non è più il mio compito correre in giro per trovare le location giuste. Oggi viviamo nel futuro. Mentre sono a casa mia, qualche nerd con gli occhiali in un ufficio davanti a un computer pigia dei tasti e crea spiagge soleggiate. Stiamo girando nel Bronx e in altre zone della città”.

Il regista collaborerà per la seconda volta con gli Amazon Studios ed assieme hanno scelto la data di uscita, il periodo pre-natalizio; il regista era da Match Point che non arrivava nei cinema nel periodo festivo e questa volta si troverà parecchie pellicole concorrenti. Arriverà dopo una settimana dal film Disney/Pixar Coco e anticipando di un weekend The Shape of Water di Guillermo Del Toro. Poi, il 15 dicembre, sarà la volta del concorrente più temibile di tutti: Star Wars: Gli ultimi Jedi​.