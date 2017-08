News, Trailer

La Lionsgate ha diffuso oggi un nuovo trailer originale di Wonder, film drammatico e sentimentale diretto da Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito).

La pellicola è l'adattamento cinematografico del best-seller di R.J. Palacio. e basata su una sceneggiatura di Steve Conrad, il giovane Jacob Tremblay (Room) veste i panni di Auggie.

Auggie Pullman è un bambino nato con un'anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale ma l'ultimo anno delle scuole elementari viene ammesso in una scuola normale. I compagni di classe, la sua famiglia e tutta la comunità farà in modo di accoglierlo facendolo sentire integrato ma per Auggie non sarà così semplice.

La trama del romanzo prende ispirazione da un fatto realmente avvenuto nella vita dell'autrice, mentre si trovava al parco con la figlia, fece conoscenza con un bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins e questo le diede l'idea per la storia.

Nel cast Julia Roberts e Owen Wilson, avranno la parte dei suoi genitori.

Il film verrà portato nei nostri cinema dalla 01 Distribution