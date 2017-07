News, Trailer

La Weinstein Company ha rilasciato un nuovo trailer di Wind River. Il film diretto da Taylor Sheridan e con protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen è stato presentato a Cannes nella sezione Un certain regard, ed gli è valso il premio per la migliore regia della sezione.







Il resto del cast è composto da Jon Bernthal, Kelsey Chow, Julia Jones e Gil Birmingham, mentre tra i produttori del film figura anche il regista Peter Berg (Deepwater- Inferno sull'Oceano).



Wind River è un film incentrato sul mito della frontiera e ruota intorno al misterioso omicidio di una ragazza in una riserva indiana del Wyoming.

Dal trailer veniamo trasportati nelle atmosfere a metà strada tra Fargo ed Esential Killing, con l'aggiunta di un climax vertiginoso.

Protagonista è Cory Lambert (renner), un esperto cacciatore e pescatore, che si imbatte, un giorno, nel corpo privo di vita di una giovane ragazza nella riserva indiana. Delle indagini si occupa la giovane e inesperta agente dell'F.B.I. Jane Banner (Olsen). Quest'ultima si ritrova così nel gelido Wyoming. Le indagini proseguono e Lambert e Banner si inoltrano in un mondo crudo e violento, mettendo a rischio le proprie vite.



Wind River è l'opera seconda di Taylor Sheridan, sceneggiatore della serie Sons of Anarchy, con una nomination agli Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water, film di David MacKenzie, e cha ha firmato anche la sceneggiatura di Sicario diretto da Denis Villeneuve.



Il film Wind River verrà distribuito da Barter Entertainment, ma non ha ancora una data di uscita italiana.