Siamo sul set australiano del film Aquaman, il nuovo DC Comic che ha iniziato le riprese poche settimane fa; anche lì'attore Willem Dafoe si è presentato sul set, ecco le prime foto trapelate, attraverso l'account twitter .

Willem Dafoe è Nuidis Vulko , un atlantideo consigliere di Aquaman e leader della comunità scientifica di Atlantide. storico alleato di Aquaman. Introdotto in The Brave and the Bold numero 73 del 1967, Vulko è il consigliere scientifico e una delle figure politiche più influenti di Atlantide. È una figura chiave nella società della città sottomarina e deriva da una generazione precedente a quella di Aquaman; fatto che sarà rispecchiato nel look cinematografico. Prima apparirà con lo stesso personaggio anche in Justice League. Il Vulko di Dafoe apparirà in tenuta atlantidea, ridisegnata tuttavia appositamente per il film. Al contrario della controparte a fumetti, calva e barbuta, la nuova versione sarà trasandata e con lunghi capelli bianchi.



Aquaman arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018 e sarà diretto da James Wan, nel cast Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Otis Jai Dhanji e Amber Heard.



Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.