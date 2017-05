News, Personaggi

Willem Dafoe sarà Vincent Van Gogh in At Eternity's Gate diretto da Julian Schnabel

Schnabel (Lo scafandro e la farfalla) ha scritto la sceneggiatura assieme a Jean-Claude Carriere della pellicola che verrà prodotta da Jon Kilik (The Hunger Games, Babel).

At Eternity’s Gate sarà proprio un film basato sulla creatività e i sacrifici che portarono il pittore a dipingere tra i più spettacolari capolavori che il mondo abbia mai visto, si concentrerà sul periodo della vita di Van Gogh speso ad Arles e ad Auvers-sur -Oise, in Francia.



Schnabel o ha presentato così : “Questo è un film sulla pittura e un pittore e la loro relazione rispetto all’infinito....Contiene quelli che sono i momenti che considero essenziali nella sua vita; non è una biografia, ma la mia versione della storia. Una versione che spero possa avvicinarvi maggiormente al pittore“.

Willem Dafoe in questi giorni è presente a Cannes con il film The Florida Project diretto da Sean Baker. Inoltre sta lavorando sul set del prossimo film della DC Comics, Aquaman, dove vestirà i panni dello scienziato Nuidis Vulko.