Animazione

La Disney sta lavorando all'adattamento in live action di Dumbo che sarà diretto da Tim Burton. La Disney è in trattative con due grandi di Hollywood: Will Smith e Tom Hanks. Il primo, la cui partecipazione sembra leggermente più probabile, potrebbe interpretare il ruolo di un lavoratore del circo in cui si trova Dumbo. Il personaggio di Smith sarà inoltre il padre di due bambini che si affezioneranno all'elefantino dalle grandi orecchie, la cui storia si intreccerà quindi con quella di una famiglia umana. Quanto a Hanks, secondo i rumor potrebbe vestire i panni del villain del film. Per il momento non sappiamo quando arriverà nelle sale.