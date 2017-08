News

Il revival di Will & Grace è uno dei più attesi dell'anno. Forse, proprio grazie all'entusiasmo dei fan, NBC ha annunciato che la prima stagione della sitcom sarà composta da 4 episodi in più, per un totale di 16. Inoltre è già stata programmata una seconda stagione di 13 episodi. Tornano, naturalmente, tutti i protagonisti: Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes. L'annuncio del revival è arrivato per la prima volta dopo il successo riscosso da una scena di 10 minuti apparsa su YouTube in cui i 4 personaggi dello show discutevano delle elezioni americane. Il primo episodio del revival di Will & Grace debutterà a settembre.