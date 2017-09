News, Serie TV

Il 18 maggio 2006 è andata in onda l'ultima puntata di Will & Grace, la sit-com targata NBC incentrata sulle storie di quattro amici: oltre all'avvocato Will Truman (Erik McCormack) e all'arredatrice di interni Grace Adler (Debra Messing), spiccavano per simpatia anche l'eccentrica milionaria Karen Walker (Megan Mullally) e l'esilarante Jack MacFarland (Sean Hayes), migliore amico di Will e con aspirazioni da attore/cantante/ballerino. La serie, che ha debuttato nel 1998 per poi proseguire per ben 8 stagioni, è stata tra le prime a sdoganare il tema dell'omosessualità nella televisione americana, visto che entrambi i personaggi maschili sono dichiaratamente gay.

Oggi dopo piu di 10 anni in America su NBC è andata in onda la prima puntata della nuova stagione e da domani sarà visibile pure in Italia sul canale Premium Joy. Nulla dovrebbe cambiare nello stampo della serie, visto che in questo reboot, torna il cast al completo e pure i creatori , alla guida sempre Max Mutchnick e David Kohan, e pare che ci credano parecchio visto che oltre alle 13 puntate che andranno in onda quest’anno, ve ne sono già in programma altre 16 per una seconda stagione in arrivo nel 2018 !