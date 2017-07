News

Westworld, la fortunata serie HBO ideata da Jonathan Nolan (Interstellar, Il cavaliere oscuro, Memento) e prodotta da J.J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars: il risveglio della forza) domina le nomination agli Emmy®Awards 2017 con ben 22 candidature e sarà disponibile con la prima stagione in Italia dal 6 dicembre in DVD, Blu-Ray™, 4K Ultra HD ed in un’edizione speciale Steelbook Blu-ray™, distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia. La prima stagione di questa acclamata serie ha fatto incetta di nomination per la 69esima edizione degli Oscar della televisione americana. Oltre alla candidatura per il premio più ambito, Miglior serie drammatica, Westworld ha fatto valere la qualità del suo cast stellare aggiudicandosi le nomination in categorie come Miglior attore protagonista serie drammatica (il Premio Oscar® Anthony Hopkins), Miglior attrice protagonista serie drammatica (Evan Rachel Wood) , Miglior attore non protagonista serie drammatica (Jeffrey Wright) e Migliore attrice non protagonista serie drammatica (Thandie Newton). A cui si aggiungono Miglior regia serie drammatica e Miglior sceneggiatura serie drammatica.

Westworld è basata sul film del 1973 Il mondo dei robot, scritto e diretto da Michael Crichton (autore del romanzo Jurassic Park e ideatore e produttore della serie E.R. – Medici in prima linea). È un’oscura odissea che racconta la nascita dell’intelligenza artificiale e dell’evoluzione del peccato. La serie, ambientata tra un futuro prossimo e un passato reinventato, si muove attraverso un mondo in cui qualsiasi istinto umano, nobile o basso che sia, può essere soddisfatto; un mondo in cui non esistono regole, limiti o conseguenze. Nell’edizione standard Blu-ray™ sarà contenuto anche un collector’s book di 24 pagine con le immagini più suggestive della serie. Inoltre sia il DVD che il Blu-ray™ avranno un prezioso packaging in cartoncino.

EDIZIONI ITALIANE

- DVD (3 DISCHI)

- BLU-RAY™ (3 DISCHI + COLLECTOR’S BOOK)

- 4K ULTRA HD (6 DISCHI)

- STEELBOOK BLU-RAY™ (3 DISCHI)