War Machine, è il nuovo film originale targato Netflix con Brad Pitt protagonista che arriverà sulla piattafrma di streaming dal 26 maggio 2017.

Lo sceneggiatore e regista David Michôd (Animal Kingdom) realizza un racconto di guerra surreale, in parte verità e in parte parodia, incentrato sulla vertiginosa ascesa e successiva caduta di un generale statunitense, sottolineando l'inquietante impossibilità di distinguere tra il tragico e il comico. È il ritratto di un uomo con una naturale propensione al comando che arriva a valicare a grandi passi i confini dell'assurdo. Brad Pitt interpreta sagacemente il carismatico e pluridecorato generale che riuscì a ottenere in maniera folgorante il comando delle forze NATO in Afghanistan, per poi soccombere di fronte a un exposé senza censure di un giornalista di guerra.

Questo film originale Netflix trae ispirazione dal libro "The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan" del giornalista Michael Hastings, scomparso nel 2013.

La partecipazione di Pitt in War Machine completa un cast di alto livello con Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy e Meg Tilly. Ian Bryce e di Plan B Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt sono i produttori. James Skotchdopole è produttore esecutivo.