"Dava proprio la sensazione di essere una casa per ragazzi speciali", ha raccontato il regista. "Aveva un'aria un po' logora ma al tempo stesso confortevole e accogliente. Sembrava un posto in cui ai ragazzi sarebbe piaciuto vivere". A circa dieci chilometri da Anversa, esattamente nel comune di Brasschaat, è possibile ritrovare il Kasteel Torenhof, location di una parte delle riprese del nuovo film di Tim Burton, dal 15 dicembre nelle nostre sale. Originariamente di proprietà di un noto produttore di biscotti, la casa aveva la giusta "personalità" - così le sue parole - per diventare la perfetta dimora di Miss Peregrine. "Tim voleva che assomigliasse a una casa - ha dichiarato lo scenografo Gavin Bocquet. - Ma la maggior parte di quelle che avevo visto prima di raggiungerlo non davano affatto quella sensazione, troppo cittadine o simili ai castelletti cui siamo abituati, non come quelli del Belgio". In questa featurette Ransom Riggs, autore dell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, ci conduce alla scoperta del magico castello.