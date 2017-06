News, Trailer

E' una delle saghe più trash mai fatte ma che comunque ottiene sempre successo, visto che siamo arrivati al quinto capitolo. Sharknado 5: Global Swarming ci presenta oggi il suo primo teaser trailer originale dove i protagonisti, gli squali appunto distruggono i monumenti più famosi mondiali

Questo nuovo film debutterà sul canale americano SyFy il prossimo 6 agosto, e già dal titolo Global Swarming lascia presagire che la catastrofe sarà planetaria. I terribili squali (giganteschi rispetto ai monumenti, e non si sa se per le loro proporzioni reali volute nel film o se per effetti speciali molto casalinghi) si abbattono in questo breve teaser, sul Big Ben a Londra, sulla Muraglia cinese e sulla Sfinge di Giza in Egitto.



La nuova storia, in effetti, vedrà i vecchi protagonisti e nuove guest starfra cui Tony Hawk e Olivia Newton-John affrontare un cataclisma che li porterà, come recita la sinossi, “da Londra a Rio, Tokyo, Roma, Amsterdam e oltre“, arruolando nel frattempo “volti noti dell’informazione, dello spettacolo e dello sport nella loro battaglia finora più epica“.

Sharknado 5: Global Swarming è stato diretto da Anthony C. Ferrante e basato su una sceneggiatura originale di Scotty Mullen, nel cast Ian Ziering, Tara Reid, Cassie Scerbo, Masiela Lusha e Cody Linley.



La sinossi ufficiale: Con gran parte dell’America che giace in rovina, il resto del mondo si prepara ad uno sharknado globale, Fin e la sua famiglia devono viaggiare in tutto il mondo per fermarli.