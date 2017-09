Animazione, News, Trailer

Maurice, Junior e tutti gli improbabili eroi che combattono contro le ingiustizie stanno per tornare con Vita da giungla: alla riscossa - il film, pensato per il cinema. Guardate il primo trailer italiano.

Tratto dalla popolarissima serie di animazione che spopola in tutto il mondo, il film segue le peripezie di Maurice, un testardo pinguino convinto di essere figlio di una tigre, e dei suoi simpatici amici della giungla. Un po' Madagascar e un po' L'Era Glaciale, questo film per famiglie invaderà l'Italia tra maestri di Kung-fu e un malvagio koala deciso a distruggere la giungla una volta per tutte.

Maurice ha tutto ciò che un pinguino può desiderare, ma non la tigre che è in lui… Cresciuto da una tigre, questo pinguino è diventato un professionista di Kung Fu. Con i suoi amici, gli eroi della giungla, Maurice intende stabilire l’ordine e la giustizia, come sua madre prima di lui. Ma Igor, un koala diabolico circondato dai suoi mercenari babbuini non molto intelligenti, ha in programma di distruggere la giungla… Spetterà agli eroi ristabilire l’ordine!

Vita da giungla: alla riscossa - il film arriverà al cinema in Italia il 19 ottobre 2017 distribuito da Eagle Pictures