A settembre arriverà nelle sale italiane il nuovo film di Luc Besson, Valerian e la Città dei Mille Pianeti. La pellicola sci-fi, adattamento della graphic novel di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres, è stata massacrata dalla critica oltreoceano. Del cast fanno parte, tra gli altri, Dane DeHaan, Cara Delevingne, Rutger Hauer e John Goodman. Ecco di seguito una nuova featurette sottotitolata in italiano e la sinossi ufficiale:

Nel film, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono agenti speciali del governo dei territori umani, e devono mantenere l’ordine nell’universo. Valerian ha in mente qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo con la sua partner – proponendosi apertamente a lei. Ma la sua lunga storia con le donne, e valori tradizionali di lei, fanno sì che vi sia un costante rifiuto. Sotto le direttive del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline si imbarcano in una missione nella città intergalattica mozzafiato di Alpha, una metropoli in continua espansione la cui popolazione è composta da migliaia di specie diverse da tutti e quattro gli angoli dell’universo. I 17 milioni di abitanti di Alpha hanno unito i loro talenti, le loro tecnologie e le loro risorse per migliorare le condizioni di vita di tutti. Sfortunatamente non tutti ad Alpha condividono gli stessi obiettivi: forze oscure sono all’opera per mettere in pericolo il genere umano.