Sono state rilasciate le prime foto di VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI, il nuovo spettacolare film evento di Luc Besson, il visionario regista di Léon, Il Quinto Elemento e Lucy, basato sulla Graphic Novel

di successo mondiale “Valerian e Laureline” che ha ispirato una generazione di artisti, scrittori e registi.

Nel cast del film, in uscita il prossimo 21 settembre, troviamo: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman e Rihanna.



Sinossi: Nel 28° secolo Valérian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono inviati speciali per il Governo dei Territori Umanicon il compito di mantenere l’ordine nell’Universo.

Sotto la direzione del loro comandante (Clive Owen), si imbarcano in un’ardua missione verso la città intergalattica di Alpha, una metropoli in velocissima espansione dove migliaia di specie diverse, provenienti da tutto l’universo, sono approdate durante i secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura.

Ma c’è un mistero al centro di Alpha e una forza oscura minaccia la pace della Città dei Mille Pianeti…