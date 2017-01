News

Ecco il primo trailer di Una, il film drammatico presentato al Telluride Film Festival e con protagonisti Rooney Mara e Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story). La storia è basata sull'opera teatrale "Blackbird", scritta da David Harrower, e si concentra su una donna che decide di affrontare l'uomo che la violentò quando lei era appena una ragazzina. Non c'è ancora una data di distribuzione per il mercato italiano.