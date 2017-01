Trailer

Tra i film da non perdere, il sequel di 'Smetto quando voglio' con il secondo capitolo 'Masterclass' che sbarcherà in sala il 2 febbraio con la banda di laureati-criminali, questa volta dalla parte della giustizia. A dirigere Edoardo Leo, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, è Sydney Sibilia. Se nel primo capitolo la banda aveva ideato una droga legale, stavolta viene assoldata da un ispettore per frenare la diffusione delle smart drugs.

Imperdibile anche il francese '150 milligrammi', l'ultima fatica di Emmanuelle Bercot in uscita l'8 febbraio, e ambientata nel dipartimento bretone di Finisterra, a Brest. La pellicola, ispirata alla vita di Irène Frachon, narra la vicenda una pneumologa che scopre che alcune morti sospette sono legate all'assunzione di un farmaco che viene commercializzato da oltre trent'anni. Nel cast del film Sidse Babett Knudsen e Benoît Magimel.

Chi è in trepidante attesa della notte degli Oscar, il 16 febbraio non può perdere il film di Kenneth Lonergan 'Manchester by the Sea', candidato a ben 6 premi statuette, tra cui 'Miglior film' e 'Miglior attore protagonista'. Il film segue le vicende di Lee Chandler, interpretato da Casey Affleck, un idraulico che dopo la morte improvvisa del fratello deve tornare nella sua città natale per fare da tutore alla nipote. Accanto ad Affleck c'è Michelle Williams, in corsa per la statuetta come 'Miglior attrice non protagonista'.

I più nostalgici potranno rivivere la storia in 'Jackie ', la pellicola diretta da Pablo Lorrain, candidata a 3 premi Oscar, tra cui 'Miglior attrice protagonista', e che uscirà nelle sale il 23 febbraio. Il film vede protagonista Natalie Portman, ed è ambientato nei giorni successivi all'assassinio del presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. La pellicola si concentra sulla figura della moglie Jackie Kennedy, che dovrà tirare fuori tutto il coraggio necessario per superare il trauma e confrontarsi al tempo stesso con il neo presidente Lyndon Johnson.

Sempre il 23 febbraio approderà sul grande schermo l'attesissimo sequel di 'Trainspotting', la pellicola cult diretta negli anni '90 da Danny Boyle, che stavolta torna dietro la cinepresa per raccontare la vita, a 20 anni di distanza, le nuove avventure dei suoi quattro protagonisti Mark Renton, Begbie, Sick Boy e Spud. A incarnare i personaggi usciti dalla penna di Irvine Welsh saranno ancora una volta Ewan McGregor, Ewen Bremner Johnny Lee Miller e Robert Carlyle.