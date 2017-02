News

In attesa che la terza stagione di Twin Peaks arrivi il 21 maggio su Showtime (in Italia andrà in onda su Sky), ecco un nuovo promo che ci permette di entrare nel mondo misterioso creato da David Lynch. La serie sarà ambientata venticinque anni dopo la conclusione della seconda stagione e sarà composta da 18 episodi. Quanto la state aspettando?