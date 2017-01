News

Il Presidente e CEO di Showtime, David Nevins, ha annunciato ufficialmente che la terza stagione di Twin Peaks debutterà domenica 21 maggio con un episodio della durata di due ore, mentre la seconda puntata sarà disponibile sui servizi di streaming del network, Showtime Anytime e Showtime On Demand. La settimana successiva andranno in onda, uno dopo l'altro, gli episodi tre e 4. In Italia potremo vedere la serie su Sky. Il network ha confermato che la durata totale della nuova stagione di Twin Peaks è di 18 ore. Del cast fanno parte Mädchen Amick, che ritornerà a vestire i panni di Shelly per il revival, e altri 200 attori, tra i quali figurano Ray Wise, Alicia Witt, Warren Frost, Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, David Duchovny, James Belushi, Chrysta Bell, Robert Knepper, Michael Cera, Eddie Vedder, Amanda Seyfried, Tom Sizemore, Balthazar Getty, Naomi Watts e Laura Dern.