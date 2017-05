News

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan di Twin Peaks e non solo: il prossimo weekend a Milano sarà possibile vivere una vera e propria TWIN PEAKS EXPERIENCE con appuntamenti dedicati fino a notte fonda. L’occasione è “Piano City Milano”, la kermesse che porta centinaia di pianoforti nel capoluogo lombardo e di cui Sky è partner: nel weekend del 20-21 maggio, si terrà una due giorni di concerti basati sulle più celebri colonne sonore delle serie TV di Sky, da Il Trono di Spade a 1992, a The Young Pope. La location scelta per questi appuntamenti è BASE Milano, nuovo progetto per la cultura che ha visto rinascere e restituire alla città gli storici spazi industriali dell’ex Ansaldo, in via Bergognone 34.

La TWIN PEAKS EXPERIENCE è una vera e propria esperienza di immersione sensoriale, ma soprattutto sonora, progettata e realizzata ad hoc per questo evento. Si potrà viaggiare attraverso le atmosfere senza tempo della serie, tra le sue musiche inconfondibili e le suggestioni sonore rese celebri dalla serie cult di David Lynch. Un’occasione decisamente eccezionale per tutti coloro che vorranno riassaporare le emozioni di una serie che ha fatto la storia della tv, ma che rappresenta anche un titolo probabilmente non troppo noto alle nuove generazioni, che non hanno potuto vedere le prime due stagioni andate in onda più di 25 anni fa.

La TWIN PEAKS EXPERIENCE rappresenta dunque un ottimo percorso di avvicinamento per tutti coloro che vogliono prepararsi degnamente al debutto di TWIN PEAKS – LA SERIE EVENTO, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky Atlantic HD in versione originale sottotitolata a partire dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio, alle 3.00. La serie sarà poi in onda dal 26 maggio, ogni venerdì dalle 21.15, doppiata in italiano, e disponibile anche su Sky On Demand.

Sarà possibile immergersi nella TWIN PEAKS EXPERIENCE sabato 20 maggio, dalle 17 fino alle 4 del mattino, e domenica 21 maggio, dalle 11 alle 16.30. Il percorso è effettuato in piccoli gruppi di 10 persone per assicurarne la fruibilità e avrà una durata di circa 15 minuti. Le prenotazioni sono possibili in loco a partire dalle 17 di sabato e dalle 11 di domenica. Ingresso libero.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI PIANO CITY A BASE MILANO

Non ci sarà solo l’Experience a BASE Milano: sabato 20 a partire dalle 17.30 sarà possibile ascoltare le musiche originale composte dal maestro Angelo Badalamenti per la serie “Twin Peaks”, eseguite live daNina Esiava, giovane pianista georgiana di 25 anni. A seguire, dalle 19 e fino alle 4.30 del mattino, una lunga maratona di tutta la prima stagione di “Twin Peaks”, evento in collaborazione con Sky Atlantic HD.

Domenica 21 maggio si inizia alle 11.00 con alcune tra le colonne sonore più celebri tratte dalle serie tv di successo: il pianista e star di YouTube Costantino Carrara eseguirà infatti le musiche di “Il Trono di Spade”(da luglio su Sky Atlantic HD la nuova stagione in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti”, la produzione originale Sky, “1992” e altre serie tv. Alle 16.30 sarà la volta di Bruno Bavota, giovane pianista e compositore napoletano, che eseguirà a BASE Milano i brani da lui composti per la serie “The Young Pope”, la produzione originale Sky diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Chiuderà la due giorni, alle 19.00, il concerto di Luciano Supervielle, pianista e tra i più prolifici autori di colonne sonore in Sudamerica.