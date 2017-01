TV

Per Netflix un successo sopra le attese. Non solo. Sta volando in Borsa nelle contrattazioni after hours arrivando a guadagnare l'8,8%. Nel quarto trimestre ha guadagnato 7,05 milioni di nuovi abbonanti, di cui 1,93 milioni negli Stati Uniti e 5,12 milioni sui mercati internazionali. Il 2016 si è chiuso con 93,8 milioni di abbonati. Il balzo degli abbonamenti spinge i conti, con l'utile netto ante imposte a 90,3 milioni di dollari su ricavi per 2,48 miliardi di dollari.