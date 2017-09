News

True Detective 3, di cui è stato da poco annunciato il protagonista (Mahershala Ali, premio Oscar per Moonlight), racconterà la storia di un crimine macabro nel cuore dell'altopiano d'Ozark e un mistero che si trascina da decenni e che verrà esplorato in tre diversi archi temporali. Ali interpreterà Wayne Hays, un detective della polizia di stato proveniente dall'Arkansas. Il creatore della serie, Nic Pizzolatto, ha scelto Jeremy Saulnier (Green Room) per dirigere gli episodi insieme a lui.