Dopo vari casting e tante speculazioni su tanti nomi di attrici che avrebbero dovuto interpretare la Domino di Deadpool 2, ecco che arriva Ryan Reynolds a rompere le uova nel paniere, togliendo ogni dubbio pubblicando una foto su Twitter: l'attrice che presterà il proprio aspetto a Domino sarà Zazie Beetz.

Avevamo almeno 10 nomi in lizza (vedi articolo qua) ridotte poi ad una short list in cui apparivano Janelle Monáe, Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Lizzy Caplan, Sofia Boutella e Ruby Rose. ma nessuno di queste è stato scelto.





Come Deadpool, Domino il cui vero nome è Neena Thurman, è un mercenario e un mutante, è un personaggio dei fumetti creato da Rob Liefeld, pubblicato dalla Marvel Comics. Apparsa per la prima volta sulle pagine di X-Force n. 11 (giugno 1992). Domino diventerà la commpagna di Cable. Domino possiede l’abilità di modificare inconsciamente le probabilità in suo favore, piegando gli avvenimenti della realtà in modo da causare “buona fortuna” o “cattiva fortuna”. Il suo campo di probabilità può interferire con qualsiasi tipo di arma o congegno facendolo inceppare o funzionare, tuttavia la piena portata dei suoi poteri è ancora sconosciuta. Questa sua abilità emerge prepotentemente quando si ritrova in situazioni di stress, mentre l’aura di buona fortuna emana costantemente dal suo corpo. Come bioprodotto della capacità di manipolare le probabilità, la sua corteccia cerebrale è incessantemente percorsa da pulsazioni elettriche che guidano i suoi movimenti durante i combattimenti. Domino è inoltre una formidabile combattente sia corpo-a-corpo che con l’ausilio d’armi da fuoco. È un’ottima atleta, nuotatrice, artificiera e poliglotta.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda), e conta nel suo cast Ryan Reynolds (Deadpool), Brianna Hildebrand (Testata Negasonica Mutante), Karan Soni (Dopinder) e Stefan Kapičić che presterà la propria voce a Colossus. L'uscita nei cinema è prevista per il 2018.