La caccia all'uomo per Netflix e Univision diper trovare il volto di "El Chapo" è finita: Marco de la O è stato scelto per il ruolo principale del signore della droga Joaquín "El Chapo" Guzman protagonista della prossima serie originale.

"El Chapo" sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti il 23 aprile.



Basato sulla storia della vita di uno dei più noti criminali del mondo, la serie coprirà l'arco di tre decenni della carriera di El Chapo come trafficante di droga, dal 1985 quando era un membro di basso livello del Cartello di Guadalajara, fino alla sua caduta finale.



A completare il cast troviamo Humberto Busto è il procuratore Conrado Sol, anche noto come "Don Sol" (importante figura del partito politico ); Juan Carlos Olivas come El Guero (socio di Joaquín ); Alejandro Aguilar come Toño (la mano assassina di Joaquín); Tete Espinoza sarà Chío (L'amante di Joaquin); Rodrigo Abed come Amado (capo messicano); Luis Rábago come General Blanco (National Security Advisor); Cristina Michaus come Doña Esperanza (la madre di Joaquin); Valentina Acosta come Alejandra (prima moglie di Joaquin); e Juliette Pardau come Graciela (seconda moglie di Joaquin).



"El Chapo" è stato creato da Silvana Aguirre Zegarra e prodotto da Daniel Posada. La prima stagione è diretta da Jose Manuel Cravioto ed Ernesto Contreras.

La serie, attualmente in produzione andrà in onda in tre cicli separati. La serie segna la prima coproduzione Univision Communication Story House Entertainment e Netflix; gli episodi andranno in onda prima negli Stati Uniti per la Univision, prima di essere resi disponibile sulla piattaforma Netflix. Mentre per il resto del mondo Netflix avrà tutti i diritti.