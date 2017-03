News

Era il 2010 quando uscì Tron Legacy secondo capitolo di Tron del 1982, tanti anni in cui sembrava che la Disney avesse abbandonato il progetto di un ulteriore capitolo della saga; ma ora il regista Joseph Kosinski ha rilasciato una dichiarazione di quella che potrebbe essere una parte della sinossi di Tron 3

Questa la sua dichiarazione: “Il film si sarebbe intitolato Tron: Ascention e dopo circa 8 mesi di lavoro avevamo realizzato circa l’80% della sceneggiatura, certamente mancava ancora molto tempo prima che potessimo iniziare le riprese, ma la storia era comunque delineata. La cosa che più me piaceva è che si parlava di una invasione proveniente dall’interno della macchina, l’esatto contrario di quello che sino ad allora avevamo visto. La prima parte del film si sarebbe svolta nel mondo reale, la seconda nelle dimensioni parallele di Tron, la terza nuovamente nel nostro universo. Penso che ciò avrebbe aperto prospettive molto interessanti per l’esplorazione dell’universo di Tron. Inoltre era molto interessante l’approfondimento di Quorra, un personaggio proiettato nel mondo reale, quindi straniera in terra straniera. Una donna che cerca di capire a quale universo può effettivamente appartenere, dopo aver vissuto alcuni anni tra la gente con la quale forse si è adattata”

Il primo capitolo della saga di Tron, uscito nelle sale nel 1982, pur non avendo realizzato grandi incassi , riuscì comunque a trovare un posto importante nella cultura pop. Il sequel Tron: Legacy superò la ragguardevole cifra di 400 milioni di dollari.

La Disney che ora ha al suo interno sia la Marvel che la Lucasfilm, può quindi affrontare questo terzo episodio con più mezzi e possibilità, con la speranza di avere un buon prodotto al pari dei precedenti e degli ultimi progetti portati avanti dalla casa, ci riuscirà ?