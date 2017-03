News

Dopo lo strepitoso successo di Trolls, il film distribuito da 20th Century Fox e incentrato sui simpatici gnomi dai capelli colorati (con oltre 340 milioni di dollari nel mondo e una nomination all'Oscar per la miglior canzone originale, "Can't Stop the Feeling"), è ora in lavorazione un sequel. Trolls 2 dovrebbe arrivare nelle sale ad aprile del 2020. Non si conoscono ancora la trama né i nomi degli attori che doppieranno i protagonisti, anche se è lecito immaginare che sentiremo di nuovo le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake, rispettivamente Poppy e Branch.