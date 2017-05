Primo film girato in IMAX 3D nativo (cosa che ha fatto aumentare il budget di 15-20 milioni di dollari), e sarà anche l’unico film girato in 3D ad uscire al cinema quest’estate.

Sinossi Ufficiale: “L’Ultimo Cavaliere sconvolge i miti alla base del franchise Transformers e ridefinisce il significato dell’eroismo. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime è sparito. La chiave per la salvezza del nostro futuro giace sepolto nei segreti del passato, nella storia sconosciuta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del mondo poggia sulle spalle di un’improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins e una docente di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers: L’Ultimo Cavaliere, i malvagi diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno i cattivi. Solo un mondo sopravvivrà: il loro o il nostro.”

Transformers: L’Ultimo Cavaliere vedrà il ritorno di Mark Wahlberg nel ruolo di Cade Yeager impegnato tanto per cambiare a salvare il mondo dalla distruzione o dalla dominazione dei Decepticons, la co-protagonista sarà Isabela Moner nel ruolo di Izabella, un’orfana con un carattere da maschiaccio cresciuta in affidamento. Il suo unico amico è un piccolo Transformer finché non incontrerà Cade.

Il cast vede anche la presenza di Anthony Hopkins , Josh Duhamel, baby Dinobots, Jerrod Carmichael, Laura Haddock.

Transformers: L’Ultimo Cavaliere uscirà il 22 giugno 2017 nei nostri cinema. Sarà seguito da uno spin-off incentrato su Bumblebee in uscita l’8 giugno 2018 negli USA, mentre Transformers 6 uscirà il 28 giugno 2019 sempre negli USA.