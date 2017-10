News, Trailer

Trailer ufficiale di Gli Sdraiati diretto da Francesca Archibugi , una trasposizione cinematografica del romanzo del 2013 di Michele Serra edito da Feltrinelli, su sceneggiatura scritta assieme a Francesco Piccolo , protagonista Claudio Bisio e Antonia Truppo

Centro della storia, il conflitto generazionale, un argomento vecchio quanto l’umanità ovvero, l’impossibilità per i figli di comprendere i genitori, e viceversa.

Gli sdraiati è un romanzo comico, un romanzo di avventure, una storia di rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il piccolo monumento a una generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo, e forse da quella posizione riesce a vedere cose che gli “eretti” non vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere.

Gli Sdraiati per Michele Serra forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto del mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati. I figli adolescenti, i figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non risparmia niente ai figli, niente ai padri.

Al centro delle vicende svolte all’interno della pellicola ci sono un padre e un figlio, le due generazioni a confronto per antonomasia. Vengono esplorati i classici rapporti burrascosi, eroici, drammatici e persino buffoneschi, in modo tale che il conflitto generazionale possa essere concreto e tangibile.

Il messaggio principale de “Gli sdraiati” è quello di voler far comprendere agli spettatori che il passaggio di testimone da una generazione all’altra, in questo caso di padre in figlio, è il tipo di conflitto che porta avanti l’evoluzione del mondo; si arriva sempre a nuove scoperte esplorando nuovi punti di vista. C’è la necessità che chi è venuto prima accetti l’invecchiamento e chi segue le sue gesta deve accettare la propria crescita personale e le proprie responsabilità.

Il film esce nelle nostre sale il 23 novembre distribuito da Lucky Red