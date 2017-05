Foto, News, Trailer

Ecco il primo Trailer e poster di It Comes at Night nuovo film di genere horror diretto da Trey Edward Shults e interpretato da Joel Edgerton

La storia è quella di di un uomo padre di famiglia che, all’interno di una sperduta casa tra gli alberi, deve proteggere i suoi cari e un’altra famiglia da un’entità malefica. Per farlo, è costretto a imporre delle regole piuttosto rigide, ma proteggere tutti i componenti del gruppo sarà difficile e rischieranno di essere posseduti uno dopo l’altro.



Il cast è completato da : Riley Keough, Christopher Abbot e Carmen Ejogo.

Poster Ufficiale