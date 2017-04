News









Scaldate i motori! Topolino e Gli Amici Del Rally la nuova serie TV di Disney Junior ambientata nel pazzo mondo delle corse con protagonista Topolino, Minni, Pluto Pippo, Paperina e Paperino, farà il suo debutto mercoledì 19 aprile alle ore 17.00 su Disney Junior(canale 611 disponibile solo su Sky).

La serie composta da 26 episodi da 22 minuti ciascuno, condurrà Topolino e i suoi amici, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in divertenti gare e avventure nelle città più belle del mondo, tra cui anche Roma, e nella loro colorata cittadina di Hot Dog Hills. Fuori dalla pista Minni e Paperina gestiscono con successo l’azienda Aiutamiche, che risolve i problemi di chiunque abbia bisogno di aiuto: a seconda del giorno le ragazze diventano babysitter di cuccioli, spie internazionali, detective tostissime e persino astronaute.

Nell’episodio ambientato a Roma Minni e Paperina accoglieranno la richiesta di aiuto di Luigi, la più rinomata guida turistica della città, che nella versione italiana della serie è doppiato dal frizzante conduttore e commentatore TV sportivo Guido Meda. Luigi necessita delle Aiutamiche perché a causa di un terribile raffreddore non può accompagnare un gruppo di turisti in un tour di Roma. Tra i turisti c’è anche il temutissimo e incontentabile Roby Roberts, un famoso scrittore di libri di viaggio che in Italia ha la voce dal celebre attore e imitatore Neri Marcorè.

Nella serie ogni personaggio gareggia con il proprio veicolo trasformabile pensato e studiato in base ai lati della personalità del suo pilota. La macchina di Topolino è una classica auto sportiva che rispecchia il suo stile, la Topo Bolide, il marinaio Paperino guida la Cabinato, una vettura che corre a vele spiegate, infine Pippo guida una macchina fatta con una vasca da bagno chiamata Turbo Tinozza.

Anche le Aiutamiche partecipano alle corse: l’auto di Minni, la Tuono Rosa, è ispirata alle macchine francesi degli anni ’30 e somiglia a un fiocco, Paperina, invece, ama i fiori e la sua vettura, la Turbo Fiore, ricorda una Bocca di Leone.

Topolino e Gli Amici del Rally stimola la curiosità dei più piccoli verso altri Paesi e culture del mondo e veicola valori positivi come il lavoro di squadra, l’ottimismo e il fair play: anche quando competono uno contro l’altro, infatti, per Topolino e i suoi amici l’amicizia e il rispetto dell’altro vengono sempre al primo posto. Divertendosi i bambini impareranno che non esiste mai un solo modo per risolvere i problemi e che con la creatività e la fiducia in se stessi nessun ostacolo è insormontabile.

Topolino e gli Amici del Rally è stata realizzata dallo stesso team creativo delle serie TV Disney Junior La Casa di Topolino e Jake e i Pirati dell’Isola che Non C’è (vincitrice di un Emmy): Rob LaDuca è il produttore esecutivo, Mark Seidenberg è il co-produttore esecutivo e supervising story editor, infine, Thomas Hart è lo story editor.

Topolino e gli Amici del Rally andrà in onda dal 19 aprile ogni mercoledì alle ore 17.00 su Disney Junior (canale 611 disponibile solo su Sky).