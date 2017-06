News

Solo pochi giorni fa è stato rivelato che il sequel di Top Gun si farà e a confermarlo era stato proprio Tom Cruise. Adesso Tom, durante la promozione del suo ultimo film La Mummia, ha svelato il titolo del sequel: Top Gun: Maverick.

Alle telecamere di Acess Hollywood lo stesso attore ha dato qualche piccola anticipazione su quello che ci dobbiamo aspettare dal film. Ecco le sue dichiarazioni.

Il tono del film sarà lo stesso, stilisticamente sarà la stessa cosa e ci sarà la stessa colonna sonora di Harold Faltermeyer. Torneranno i piloti, il bisogno di velocità e ci saranno macchine grandi e veloci. Questo film racconterà una competizione come nel primo film. Il film s'intitolerà Top Gun:Maverick, non mi piaceva l'idea del titolo Top Gun 2, i numeri non mi piacciono, non c'è bisogno di numerare un titolo.

Ancora non si sa di chi si occuperà della regia anche se gira il nome di Joseph Kosinski (il regista ha già lavorato con Tom Cruise in Oblivion). Le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2018.