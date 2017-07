News

Preparatevi a solcare di nuovo i cieli e a partecipare a partite di pallavolo senza camicia, poichè il rilascio del sequel di TOP GUN con Tom Cruise arriverà tra più di due anni.

La Paramount Pictures ha confermato la data di uscita del sequel per il 12 luglio 2019, posizionandolo una settimana dopo il sequel di SPIDER-MAN: HOMECOMING e una settimana prima dell'adattamento dal vivo di Jon Favreau del Re Leone.



Per quanto riguarda chi dirigerà la pellicola, è stato precedentemente riferito che Joseph Kosinski (Tron: Legacy) sta negoziando e pare abbastanza definitivo, anche se nulla per ora è ufficiale finché l'accordo non viene finalizzato .

Il titolo di questo secondo capitolo sarà TOP GUN: MAVERICK, si dice che la storia segua i piloti da combattimento mentre si affrontano con la tecnologia del drone che sta confermando che il loro vecchio stile di volo è ormai obsoleto. Tom Cruise tornerà ovviamente nel suo ruolo di Maverick, che ora è un istruttore di volo che insegna alla nuova generazione di piloti.

La produzione sul sequel di TOP GUN dovrebbe essere avviata entro la fine dell'anno.