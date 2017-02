News

Il Premio Oscar Alicia Vikander si è calata nei panni di Lara Croft per il reboot di Tomb Raider, che uscirà in sala il 16 marzo 2018. Un compito non facile, visto che l'attrice svedese, 28 anni, dovrà riuscire a farci dimenticare l'originale Lara Croft, che nel 2001 arrivò sul grande schermo con tutto il carisma e la bellezza di Angelina Jolie. Le riprese di Tomb Raider si stanno svolgendo attualmente in Sudafrica.