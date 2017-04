News, Personaggi

Quando sul piatto in tavola è stato messo il nuovo progetto con Andrew Dominik (L’assassinio di Jesse James, Cogan) al timone di una storia vera sui Navy SEAL , un’avventura intitolato War Party, interpretato da Tom Hardy e prodotto da Ridley Scott, è scoppiata una vera e propria guerra.

All’asta per aggiudicarsi i diritti cinematografici c’erano Amazon, Universal , Lionsgate e Netflix che alla fine si è aggiudicata la pellicola confermandosi così vero e proprio gigante anche nel cinema, oltre che della TV streaming.

I dettagli vengono tenuti sotto chiave, ma THR riporta che si tratta di una storia basata su fatti realmente accaduti e incentrato sui Navy SEAL. La sceneggiatura scritta a quattro mani, dallo stesso Dominik e Harrison Query (Honor for Sale), mentre la Scott Free Films di Ridley Scott produrrà.

Dominik è un regista incredibilmente ambizioso, quindi possiamo stare tranquilli che questo non sarà il solito dramma tipico sulla guerra. Recentemente ha diretto il dramma Cogan – Killing Them Softly, interpretato da Brad Pitt ed è stato venduto come una storia di killer, ma in realtà era una critica feroce del capitalismo americano. Il lavoro di Dominik è incisivo, dal suo film d’esordio Chopper o il poetico L’assassinio di Jesse James , e che più recentemente ha diretto il documentario di Nick Cave, Once More with Feeling.

Hardy, nel frattempo, è sul piccolo schermo con la sua serie Taboo di FX in cui è protagonista e co-creatore assieme al padre Chips Hardy e il cui produttore è sempre Ridly Scott. Lo spettacolo è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione, apparirà poi quest’anno al cinema ad agosto in Dunkirk, ennesimo film girato con Christopher Nolan. Il prossimo progetto poi è per Fonzo, del regista Josh Trank (Fantastic Four) in cui Hardy interpreta Al Capone. Ha in programma anche la parte da co-protagonista nel thriller internazionale Triple Frontier, in modo da avere un piatto pieno davvero.