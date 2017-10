News

Tom Hanks, di cui si parla in questi giorni per una possibile nomination all'Oscar per il film The Post (diretto da Steven Spielberg), è entrato a far parte del cast del film di fantascienza Bios, ambientato in un futuro apocalittico. Al centro della storia un robot che è stato disegnato e progettato per occuparsi del cane del suo padrone morente (Tom Hanks). Il robot imparerà anche il valore dell'amore e dell'amicizia, nonché il senso della vita umana. A dirigere il film ci sarà Miguel Sapochnik, conosciuto dai fan della serie tv Il Trono di Spade per aver diretto alcuni degli episodi migliori dello show. La sceneggiatura sarà invece scritta da Craig Luck e Ivor Powell. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2018.