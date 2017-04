News, Trailer

Nel primo teaser trailer italiano del nuovo film di Thor: Ragnarok scopriamo finalmente perchè del suo nuovo look con capelli cortissimi .

Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.

Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi, vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, Mark Ruffalo sarà nuovamente Hulk/Bruce Banner, Tom Hiddleston interpreterà Loki ed Anthony Hopkins sarà Odino. Confermata invece l’assenza di Natalie Portman e del suo personaggio Jane Foster.

Inoltre tra le nuove aggiunte al cast troviamo Cate Blanchett (“Blue Jasmine”, “Carol”) nel ruolo del Villain Hela, Jeff Goldblum (“Independence Day: Resurgence”, “Jurassic Park”) nel ruolo del Gran Maestro, Tessa Thompson(“Creed,” “Selma”) nel ruolo di Valchiria e Karl Urban (“Star Trek”, “The Lord of the Rings: Return of the King”) nel ruolo di Skurge l’Esecutore.