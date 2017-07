News, Trailer

I Marvel Studios hanno presentato per primo il loro film Thor: Ragnarok al Comic-Con di San Diego, questo è il Trailer Italiano che hanno rilasciato da poco, a seguire anche la locandina italiana

Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi, vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, Mark Ruffalo sarà nuovamente Hulk/Bruce Banner, Tom Hiddleston interpreterà Loki ed Anthony Hopkins sarà Odino. Confermata invece l’assenza di Natalie Portman edel suo personaggio Jane Foster.

Inoltre tra le nuove aggiunte al cast troviamo Cate Blanchett (“Blue Jasmine”, “Carol”) nel ruolo del Villain Hela, Jeff Goldblum (“Independence Day: Resurgence”, “Jurassic Park”) nel ruolo del Gran Maestro, Tessa Thompson(“Creed,” “Selma”) nel ruolo di Valchiria e Karl Urban (“Star Trek”, “The Lord of the Rings: Return of the King”) nel ruolo di Skurge l’Esecutore.