Trailer

Debutterà il prossimo maggio negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla Hbo, 'The wizard of lies', film per il piccolo schermo con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer nel quale l'attore di Taxi Driver interpreta Bernie Madoff, truffatore arrestato l'11 dicembre del 2008, anno dello scoppio della crisi economica, con l'accusa di aver messo in piedi una delle più grandi frodi finanziarie della storia americana. Diretto da Barry Levinson, già regista di Rain Man e del recente Rock the Kasbah, il film mostra sia la distruzione delle vite delle vittime di Madoff sia quella della famiglia del finanziere. La storia di truffatore è stata, inoltre, recentemente portata sul piccolo schermo dalla ABC in una serie intitolata 'Madoff' interpretata da Richard Dreyfuss e presentata durante l'ultima edizione del Roma Fiction Fest.