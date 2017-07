Fox Searchlight ha rilasciato il primo Trailer Originale del film drammatico sulla Guerra Fredda intitolato The Shape Of Water di Guillermo del Toro .

Il film di avventura fantasy che è stato fin’ora avvolto nel segreto vede all’interno del suo cast le stelle Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Lauren Lee Smith, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

Fox Searchlight descrive il film come “un’altra favola, ambientata sullo sfondo Dell’America nell’era Guerra Fredda nel 1963. Nel laboratorio segreto governativo di sicurezza dove lavora, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) è intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento. La sua vita cambierà per sempre quando lei e collaboratrice Zelda (Octavia Spencer) scoprono un esperimento classificato segreto “. L’esperimento apparentemente è un “uomo acquatico”, impersonato da Doug Jones (Hellboy,The Strain).

Del Toro dirige il film, sua anche la sceneggiatura scritta assieme a Vanessa Taylor.

Il film verrà rilasciato l’8 dicembre 2017