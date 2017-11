Il film di avventura fantasy , la cui sceneggiatura è stata scritta da Del Toro assieme a Vanessa Taylor , vede all’interno del suo cast le stelle Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Lauren Lee Smith, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

Siamo negli Stati Uniti del 1963 in piena guerra fredda dove è racchiuso un misterioso uomo-pesce. In un laboratorio del governo americano che sembra disegnato per un fumetto di supereroi, troviamo Elisa (Sally Hawkins) algida e sexy allo stesso tempo. Una donna delle pulizie muta (“la principessa senza voce”) che, con efficienza, va su e giù per il laboratorio insieme alla sua amica di colore Zelda (OctaviaSpencer). Ma in questa struttura, dove a comandare la sicurezza è il cinico Strickland (Michael Shannon), vive una creatura mostruosa quanto affascinante, un dio- pesce-antropomorfo che alla fine riesce a comunicare ed anche amare, riamato, l’impacciata Elisa.

Lei comincia a portare di nascosto al ‘mostro’ delle uova, di cui l’uomo-pesce è ghiotto, ma poi tra la donna e anfibio nasce qualcosa di più profondo come capita a chi si trova, anche se per motivi diversi, ai margini della società. Un amore che, teneramente, è anche consumato in tutta la sua pienezza (per farlo la coppia deve riempiere un bagno della giusta acqua).

Un’opera perfetta quella del regista messicano per correre anche agli Oscar, dopo aver vinto il Leone d'Oro alla 74/ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia, verrà rilasciata l’8 dicembre 2017 distribuito da Fox