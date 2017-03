Foto, News

Iniziate le riprese di The Predator e il regista Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, The Nice Guys) ha diffuso sui social media una immagine del cast (parziale) del film.



Il regista rilancerà il franchise, ambientando la nuova storia ai giorni nostri al max in un prossimo futuro, l’idea è di prendere quella che è stata una celebre serie di film e garantirle un ritorno in grande stile, ha rivelato di voler tenere segreti trama e dettagli del film per generare una forte curiosità attorno al progetto: "Voglio che la gente dica: The Predator sta arrivando. Dobbiamo andarlo a vedere assolutamente, è misterioso, interessante. Puntiamo a questo, è praticamente impossibile, lo so, ma ci proveremo".

Il cast per ora vede al suo interno : Boyd Holbrook, Keegan-Michael Key, Trevante Rodi, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay e il recente acquisto Thomas Jane.

Il debutto della pellicola è programmata per il 9 febbraio 2018.