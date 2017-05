News

James Wan, regista degli horror che hanno stabilito i record di incassi “L’Evocazione - The Conjuring” e “The Conjuring - Il caso Enfield” ci mostra un altro angolo oscuro di quell’universo, con il nuovo film della New Line Cinema, “The Nun”. Diretto dal premiato regista Corin Hardy (“The Hallow”), le riprese sono iniziate partendo dagli esterni della Romania. Sarà prodotto da Wan e dalla sua compagnia di produzione Atomic Monster, assieme a Peter Safran, che ha prodotto tutti i film della saga di “The Conjuring”. L’uscita in sala di “The Nun” è prevista a partire dall’estate 2018.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita, in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme sveleranno il profano segreto dell’ordine, mettendo a repentaglio non solo le loro vite, ma anche la loro fede e le loro anime, confrontandosi con forze maligne sotto forma della stessa suora demoniaca che ha già terrorizzato le platee di tutto il mondo, in “The Conjuring - Il caso Enfield”, mentre l’abbazia si trasforma in un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.

Protagonisti di “The Nun” sono, l’attore candidato all’Oscar® Demian Bichir (“Per una vita migliore”) nel ruolo di Padre Burke, Taissa Farmiga (“American Horror Story” in TV) in quello di Sorella Irene, Jonas Bloquet (“Elle”) in quello dell’abitante del villaggio Frenchie, Charlotte Hope (“Il Trono di Spade” in TV) è Sorella Victoria, Ingrid Bisu (“Vi presento Toni Erdmann”) è Sorella Oana e Bonnie Aarons, che torna al precedente ruolo che aveva in “The Conjuring - Il caso Enfield” e che dà il titolo al film. Tra i titoli prodotti dalla Atomic Monster di Wan, troviamo “Annabelle”, “Lights Out – Terrore nel buio” e l’imminente, “Annabelle 2 Creation” e in tutti e tre i titoli Wan è stato produttore esecutivo. Co-creatore delle saghe di “Saw” e “Insidious”, Wan ha diretto il film di successo mondiale, “Fast & Furious 7” e prossimamente dirigerà l’attesissimo, “Aquaman”. Safran ha prodotto anche il sequel, “Annabelle 2 Creation” che sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 10Agosto e sta producendo il film “Aquaman”. Hardy dirigerà “The Nun” da una sceneggiatura di Gary Dauberman (l’imminente “It”) e un soggetto di Dauberman & James Wan. Produttori esecutivi sono Gary Dauberman e Todd Williams, mentre Michael Clear è coproduttore. A far compagnia al regista Hardy nel team creativo, troviamo il direttore della fotografia Maxime Alexandre (“The Voices”, il prossimo “Annabelle 2 Creation”), la scenografa Jennifer Spence (“Lights Out – Terrore nel buio”, i film di “Insidious”), il montatore Michel Aller (“Lights Out – Terrore nel buio”, “Paranormal Activity: Dimensione Fantasma”) e la costumista Sharon Gilham (“Black Mirror” in TV).