News

Dopo il successo mondiale con The Young Pope, Paolo Sorrentino torna al lavoro sulla produzione di The New Pope, la nuova serie ambientata in Vaticano. Ancora non si hanno dettagli sulla trama e sul cast visto che il casting per il possibile Papa e gli altri ruoli è appena incominciato.

La sceneggiatura è scritta da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello.

THE NEW POPE è una serie originale SKY-HBO, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Mediapro. Il distributore internazionale è FremantleMedia International.