Sono passati oltre vent'anni da quando Robert De Niro e Martin Scorsese lavorarono insieme per l'ultima volta sul set di 'Casinò'. Ma la coppia cinematografica consacrata da capolavori come 'Il Padrino' e 'Taxi Drivers' sta per tornare a collaborare insieme grazie a 'The Irishman', gangster movie basato sul romanzo 'I heard you painy houses' di Charles Brandt incentrato sulla storia del killer Frank "The Irishman" Sheeran.

Già questo basterebbe a rendere il film uno dei titoli più attesi del prossimo anno, ma c'è di più. Lo rivela il produttore Gaston Pavlovich affermando che nella pellicola verrà usato lo stesso procedimento di ringiovanimento adoperato per 'Il curioso caso di Benjamin Button' di David Fincher. "E' una tecnologia straordinaria che permette agli attori di attraversare diverse epoche senza ricorrere al trucco o a protesi facciali. Abbiamo fatto delle prove e il risultato è magnifico". 'The Irishman' vedrà inoltre Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel affinacare l'attore di 'Toro Scatenato'.