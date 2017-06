The Greatest Showman, è il biopic/musical dove Hugh Jackman vestirà i panni di P.T. Barnum, oggi vi mostriamo il primo Trailer Italiano





Il musical di cui Jackman è protagonista, al fianco di Michelle Williams e Zac Efron, racconterà la vita dell’uomo diventato famoso per via del suo circo a tre piste, e approfondisce anche la sua infatuazione per la cantante Jenny Lind chiamata l’Usignolo Svedese.



The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di Phineas Taylor Barnum, , il film racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.



Diretto da un regista alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land).



Nel cast, oltre a Jackman, l’attrice nominata agli Oscar Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.



In Italia l’uscita della pellicola è prevista per il 2018



Hugh Jackman, non è nuovo in questo genere di pellicole, ricordiamo infatti che il suo talento nel ballo e nel canto è stato rivelato a tutti da Les miserables.



Qui potete ammirare le prime immagini uscite della pellicola