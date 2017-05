News

A dicembre Hugh Jackman tornerà sui nostri schermi nei panni di P.T. Barnum, in un biopic (The Greatest Showman on Earth) incentrato sulla vita dell'uomo diventato famoso per via del suo circo a tre piste. Il musical di cui Jackman è protagonista, al fianco di Michelle Williams e Zac Efron, racconterà anche la sua infatuazione per la cantante Jenny Lind.

La colonna sonora avrà un sapore contemporaneo e pare che 20th Century Fox abbia chiesto a Mika di occuparsi delle canzoni del film.

Ecco le primissime immagini diffuse grazie a Entertainment Weekly.