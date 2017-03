News

Yorgos Lanthimos, il regista di The Lobster, è al lavoro sul suo prossimo film: si tratta di The Favourite, un dramma reale ambientato in Inghilterra durante il regno della regina Anna (che sarà interpretata da Olivia Colman). Del cast fanno parte già i premi Oscar Rachel Weisz (che interpreterà Sarah, Duchessa di Marlborough) e Emma Stone (che sarà Abigail Masham, una lontana parente di Sarah), mentre sembra che Nicholas Hoult abbia ottenuto il ruolo di un leader del partito dei Tory. La sceneggiatura è scritta da Deborah Davis e Tony McNamara.